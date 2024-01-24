Большой десантный корабль рф прибыл в Севастополь. Фото: АТЕШ

https://racurs.ua/n191673-bolshoy-desantnyy-korabl-rf-pribyl-v-sevastopol-partizany-foto.html

Ракурс

Країна-агресор росія перекинула до окупованого Криму великий десантний корабель.

.

Передислокацію великого десантного корабля проекту 775 в Графську пристань міста Севастополь зафіксували партизани. Російські окупанти намагалися маскувати судно, але це не допомогло. Про це партизанський рух «Атеш» 24 січня повідомив у Telegram.

Через великий час розвідки та очікувань, змогли зафіксувати передислокацію Великого десантного корабля проекту 775 в Графську пристань міста Севастополь, — йдеться в повідомленні.

За словами представників місцевого Руху опору, після прибуття в гавань, корабель розвертали і накривали маскуванням. Ймовірно, корабель невдовзі заступить на бойове чергування. Оперативну інформацію партизани ще раніше передали Силам оборони України.

Нагадаємо, 26 грудня Повітряні сили ЗСУ знищили в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Після ураження судна в Криму розпочалися облави.

А в січні партизани з «АТЕШ» виявили на пристані бухти «Графська» в Севастополі потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П «Тарантул».