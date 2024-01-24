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Великий десантний корабель рф прибув до Севастополя. Фото: АТЕШ
Великий десантний корабель рф прибув до Севастополя — партизани (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191673-velykyy-desantnyy-korabel-rf-prybuv-do-sevastopolya-partyzany-foto.htmlРакурс
Країна-агресор росія перекинула до окупованого Криму великий десантний корабель.
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Передислокацію великого десантного корабля проекту 775 в Графську пристань міста Севастополь зафіксували партизани. Російські окупанти намагалися маскувати судно, але це не допомогло. Про це партизанський рух «Атеш» 24 січня повідомив у Telegram.
Через великий час розвідки та очікувань, змогли зафіксувати передислокацію Великого десантного корабля проекту 775 в Графську пристань міста Севастополь, — йдеться в повідомленні.
За словами представників місцевого Руху опору, після прибуття в гавань, корабель розвертали і накривали маскуванням. Ймовірно, корабель невдовзі заступить на бойове чергування. Оперативну інформацію партизани ще раніше передали Силам оборони України.
Нагадаємо, 26 грудня Повітряні сили ЗСУ знищили в окупованій Феодосії російський великий десантний корабель «Новочеркаськ». Після ураження судна в Криму розпочалися облави.
А в січні партизани з «АТЕШ» виявили на пристані бухти «Графська» в Севастополі потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П «Тарантул».