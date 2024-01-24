Агент ФСБ готував артудари по штабах ЗСУ поблизу Авдіївки. Фото: СБУ

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Ракурс

Російський агент готував ворожі артудари по штабах та ключових опорних пунктах підрозділів ЗСУ поблизу Авдіївки.

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Зловмисник цікавився можливими маршрутами руху важкого озброєння українських військ у напрямку передової. Зокрема, ворог хотів мати інформацію про пересування РСЗВ HIMARS, танків Leopard та бойових машин піхоти Bradley. Всі ці локації агент повинен був передати до ФСБ росії. Про це 24 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Зрадника виявили своєчасно, чим запобігли ворожим обстрілам. Фігуранта затримали у власному помешканні, вилучили у нього мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації об'єктів Сил оборони та листування з ФСБ. Зловмисником виявився мешканець Мирнограда на Донеччині, якого російська спецслужба завербувала у грудні 2023 року.

Для того, щоб зібрати розвідувальні дані, агент обходив прифронтову територію та робив «потрібні» мітки на електронній карті. Потім він перенаправляв своєму російському куратору геолокації з текстовим описом.

Слідчі вже повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ спіймала агента Федеральної служби безпеки росії, який готував екологічний теракт в Одеській області. Зловмисник отримав завдання від ворога виявити та передати координати, де зберігаються токсичні речовини, зокрема склади та сховища з пестицидами.