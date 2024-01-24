Заочное подозрение получил гендиректор крупнейшей ракетной корпорации россии. Фото: СБУ

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Генеральний директор корпорації «Тактичне ракетне озброєння» Борис Обносов отримав про підозру за матеріалами СБУ.

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Цей посадовець входить до близького оточення російського диктатора володимира путіна та очолює найбільший підсанкційний холдинг росії, який виробляє крилаті ракети та керовані авіабомби. Це озброєння регулярно постачається для російської армії для обстрілів України. Про це 24 січня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Правоохоронці підрахували, що лише з початку повномасштабного вторгнення тільки крилатими ракетами Х-101 і Х-555 окупанти завдали понад 140 ударів по цивільній інфраструктурі та енергооб'єктах України.

Крім того, корпорація Обносова виробляє ⁠крилаті та протикорабельні ракети П-800 «Онікс», Х-22, Х-32 та Х-59 й керовані авіаційні бомби серії КАБ-500 та КАБ-1500.

Також встановлено, що за декілька місяців до 24 лютого 2022 року посадовець отримав звання героя росії за безпосередню участь у підготовці до повномасштабного російського вторгнення.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Обносову про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, СБУ зібрала доказову базу на підсанкційного митрополита Луганської єпархії УПЦ МП Василя Поворознюка, який співпрацює з російськими загарбниками у тимчасово окупованому Луганську. Зловмиснику вже повідомили про підозру.