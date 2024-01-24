В киевском метро произошло проседание тоннеля, фото: КГГА

https://racurs.ua/n191688-predvaritelnuu-prichinu-prosedaniya-tonnelya-stolichnogo-metro-nazvali-v-kgga-foto.html

Ракурс

Київська міська державна адміністрація озвучила перші попередні фахівців Науково-дослідної судово-експертної установи щодо причин деформації тунелю між станціями метро «Деміївська» і «Либідська».

.

Про це сьогодні, 24 січня, повідомила прес-служба КМДА.

Згідно з висновками експертів, причинами деформацію тунелю є:

неякісні проєктні рішення з облаштування тунелю в межах аварійної ділянки;

неякісні будівельно-монтажні роботи спорудження конструкції тунелю цієї ділянки

Директора Департаменту транспортної інфраструктури Руслан Кандибора зазначив, що саме цей відрізок тунелю проходить у надскладних гідрогеологічних умовах — ґрунти дуже водонасичені, з шаром торфу, дрібного і середнього піску.

Водночас він наголосив, що це попередні висновки, адже експертне дослідження триває.

Остаточні результати будуть відомі після розкриття котловану. Тільки тоді експерти зможуть провести всі необхідні дослідження конструкції тунелю ззовні, — зазначив він. — Утім вже зараз ми бачимо, що причиною є неякісне проектування та недбале виконання робіт, наслідки якого нині доводиться ліквідовувати.

Також зазначається, що, згідно з висновками науковців, комунальне підприємство «Київський метрополітен» виконувало всі необхідні регламентні роботи з утримання й експлуатації перегінного тунелю.

Зупинка руху поїздів цією ділянкою була своєчасною. Це дало змогу розпочати встановлення причин виникнення аварійної ситуації із залученням відповідних фахівців, а також виконання відновлювальних робіт, — вказано в повідомленні КМДА.

У «Київському метрополітені» зазначають, що фахівці докладають максимум зусиль, аби в найкоротші терміни ця ділянка метрополітену між станціями «Деміївська» — «Либідська» запрацювала у звичному режимі.