Валерий Залужный провел переговоры с начальником Генштаба ВС Польши. Фото:

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Ракурс

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі генералом Вєславом Кукулою.

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У ході бесіди військові обговорили ситуацію на фронті, а також безпекові ризики. Український генерал розповів оперативну обстановку на фронті й про те, як ЗСУ продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку російських окупантів. Про це Залужний 25 січня повідомив у Telegram.

У ході розмови піднімалося питання підготовки українських військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом. Залужний також запросив Кукулу в Україну спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління.

Головнокомандувач ЗСУ розповів польському генералу про те, як Сили оборони протидію російським ракетним ударам і наголосив, що посилення спроможностей української системи ППО є надважливим.

Крім того, український генерал подякував польським партнерам за підтримку та допомогу.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Таврія» та «Одеса».