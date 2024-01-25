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Валерий Залужный провел переговоры с начальником Генштаба ВС Польши. Фото:

Залужный провел переговоры с начальником Генштаба ВС Польши

25 янв 2024, 15:48
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Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний провів телефонну розмову з начальником Генерального штабу Збройних сил Польщі генералом Вєславом Кукулою.


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У ході бесіди військові обговорили ситуацію на фронті, а також безпекові ризики. Український генерал розповів оперативну обстановку на фронті й про те, як ЗСУ продовжують утримувати райони оборони та знищувати живу силу і техніку російських окупантів. Про це Залужний 25 січня повідомив у Telegram.

У ході розмови піднімалося питання підготовки українських військовослужбовців у Польщі, а також обмін бойовим досвідом. Залужний також запросив Кукулу в Україну спільно попрацювати в бригадах та на пунктах управління.

Головнокомандувач ЗСУ розповів польському генералу про те, як Сили оборони протидію російським ракетним ударам і наголосив, що посилення спроможностей української системи ППО є надважливим.

Крім того, український генерал подякував польським партнерам за підтримку та допомогу.

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний разом із начальником Генерального штабу Сергієм Шапталою кілька днів працювали в зонах відповідальності оперативно-стратегічних угруповань військ «Таврія» та «Одеса».

Источник: Ракурс


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