Сенат Италии одобрил дальнейшие поставки оружия на Украину. Фото:

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Ракурс

Сенат Італії схвалив подальші поставки зброї в Україну.

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Сенат погодив декрет уряду, який передбачає продовження дозволу на передачу військових активів Україні до 31 грудня 2024 року відповідно до міжнародних зобов’язань Італії щодо надання допомоги Києву. Про це повідомило ANSA.

Зазначається, що за це рішення проголосували 113 депутатів, а 18 виступили проти. Ніхто від голосування не утримався. Далі рішення Сенату має ще підтримати Палата депутатів.

За інформацією видання, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні непохитна у своєму намірі допомогти Україні. Однак є й противники постачання озброєнь для українських Сил оборони — це опозиційний «Рух 5 зірок».

Нагадаємо, наприкінці листопада 2023 року Україна та Італія розпочали перший раунд переговорів про двосторонні безпекові зобов’язання. Країни укладуть двосторонню угоду про безпекові гарантії, як це передбачено Спільною декларацією G7 про підтримку України.

Крім того, у 2024 році Італія головуватиме у «Групі семи», а надання Римом гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в Євросоюзі та НАТО.

Джерело: ANSA