Україна та Італією почали говорити про «гарантії безпеки». Фото:

https://racurs.ua/ua/n189798-ukrayina-ta-italiya-rozpochaly-peregovory-pro-garantiyi-bezpeky.html

Ракурс

Перший раунд переговорів про двосторонні безпекові зобов’язання розпочали Україна та Італія.

.

У майбутньому передбачається укладення двосторонньої угоди про безпекові гарантії, як це передбачено Спільною декларацією G7 про підтримку України. Українську переговорну групу очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква. Про це 28 листопада повідомив прес-центр ОП.

За словами Жовкви, у 2024 році Італія головуватиме у «Групі семи», а надання Римом гарантій безпеки Україні стане важливим кроком до наближення членства нашої держави в ЄС і НАТО.

У ході сьогоднішньої зустрічі співрозмовники обговорили підходи до наповнення й формату майбутньої двосторонньої угоди, а також узгодили графік подальшої комунікації.

Як відомо, 17 листопада Україна розпочала переговори про двосторонні безпекові зобов’язання з Німеччиною.

Нагадаємо, наприкінці літа президент України Володимир Зеленський заявив, що США нададуть Україні гарантії безпеки ізраїльської моделі. Ця модель має на увазі допомогу Сполучених Штатів Америки без гарантій участі у бойових діях.