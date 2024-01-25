В бюджет вернули 1,5 млрд грн по делу о закупках артснарядов для ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n191721-hischenie-na-zakupkah-artsnaryadov-v-budjet-vernuli-1-5-mlrd-grn.html

Ракурс

Майже 1,5 млрд грн намагалися вкрасти на закупівлі артснарядів для ЗСУ.

.

Служба безпеки спільно з Офісом генерального прокурора та у співпраці з Міністерством оборони України запобігла розкраданню державних коштів, виділених на придбання артилерійських снарядів для армії. До бюджету повернули майже 1,5 млрд грн, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів. Про це 25 січня повідомив прес-центр СБУ.

Цю оборудку правоохоронці викрили у грудні минулого року. Тоді були затримано й організатора цієї схеми, яким виявився керівник одного з головних управлінь Міноборони. Чиновник намагався привласнити бюджетні кошти, виділені під держзамовлення для потреб Сил оборони.

Задля цього зловмисник організував переведення з балансу МО на зарубіжні рахунки афілійованої фірми-посередниці майже 1,5 млрд грн за придбання артилерійських снарядів. Ця сума на 30% перевищила вартість іншого, альтернативного контракту, який уклала новостворена на той момент Агенція оборонних закупівель.

Посадовцю вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою осіб) Кримінального кодексу України. Причетним у злочині загрожує до 15 років тюрми.

Нагадаємо, бізнесмен з Харкова разом зі спільниками планував незаконно вивезти з України обладнання для винищувачів МіГ-29. Вони хотіли продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн.