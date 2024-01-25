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Гвардейцы сбросом с дрона уничтожили российский танк. Фото:
Гвардейцы одним сбросом с дрона отправили два российских танка в реку (ВИДЕО)https://racurs.ua/n191727-gvardeycy-odnim-sbrosom-s-drona-otpravili-dva-rossiyskih-tanka-v-reku-video.htmlРакурс
Національна гвардія України продовжує нищити російських загарбників на фронті.
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На східному напрямку під час аеророзвідки захисники виявили два ворожі танки. Перший був підбитий ще напередодні, а другий панцерник прибув для евакуювати уражений танк. Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у Telegram.
За його словами, майстерність гвардійців дозволила на ходу влучити у місце, де розташовувався механік-водій ведучого танка. Після ураження обидві ворожі машини стали некерованими. Вони зуміли проїхати ще кількасот метрів, а потім звалилися у річку.
Там їх остаточно і знищили нацгвардійці, — зазначив міністр та опублікував відповідне відео.
Нагадаємо, на одній із ділянок фронту на східному напрямку військовослужбовці НГУ внаслідок одного із бойових зіткнень відбили спробу противника просуватися вперед, а також взяли у полон сімох окупантів.
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