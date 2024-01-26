ООН сделала заявление из-за падения российского Ил-76. Фото:

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Організація Об'єднаних Націй не може встановити чи перебували на борту літака Іл-76 українські військовополонені.

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Російська сторона стверджує, що на борту були 65 українських військовополонених, шість російських членів екіпажу і троє російських військовослужбовців. Однак Київ заявляв, що цей літак міг перевозити ракети для російських установок. Про це заступник генсека ООН Розмарі Дікарло заявила 25 січня на засіданні Ради Безпеки ООН.

Також вона відзначила, що Україна закликала до проведення міжнародного розслідування інциденту.

ООН не в змозі перевірити ці повідомлення або обставини катастрофи. Очевидно те, що інцидент стався в контексті вторгнення Росії в Україну та війни, що триває, — заявила Дікарло.

Заступник постійного представника України при ООН Христина Гайовишин на засіданні Радбезу ООН заявила, що Україну не поінформували про перевезення її військовополонених на цьому літаку Іл-76. Також вона наголосила, що ЗСУ й надалі вживатимуть заходів зі знищення засобів доставки, а також контролю повітряного простору для ліквідації терористичної загрози.

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У рф звинуватили Україну в падіння судна й заявили, що нібито на літаку були 65 полонених, шестеро членів екіпажу та троє супроводжуючих.

У Головному управлінні розвідки МОУ заявили, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін, однак не підтвердили перебування на борту Іл-76 українських військовополонених. Цей літак раніше доставляв ракетне озброєння на аеродром в Енгельс та у сам Бєлгород. У розвідці не виключають й те, що російська федерація може використовувати українських військовополонених фактично як живий щит для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів.

Обмудсмен Дмитро Лубінець заявив, що деяких українців з названого пропагандою рф списку вже раніше обміняли.