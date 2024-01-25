Кількох полонених з російського списку вже обмінювали раніше. Фото:

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Київ знайшов деяких полонених із заявленого російського списку осіб, які начебто були на борту літака Іл-76, який розбився у Бєлгородській області рф.

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Цей список, який заявлявся російською пропагандою, містить розбіжності. З’ясувалося, що деяких українців з цього списку вже раніше обміняли. Про це заявив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Sky News.

Так, ми знайшли в списку громадян України, яких раніше вже обмінювали, — зазначив омбудсмен.

Нагадаємо, 24 січня в Бєлгородській області росії впав військово-транспортний літак Іл-76. У росії звинуватили Україну в падіння судна й заявили, що нібито на літаку були 65 полонених, шестеро членів екіпажу та троє супроводжуючих.

У Головному управлінні розвідки МОУ заявили, що 24 січня дійсно мав відбутися обмін, однак не підтвердили перебування на борту Іл-76 українських військовополонених.

Також у ГУР заявляли, що цей Іл-76 ракетне озброєння на аеродром в Енгельс та у сам Бєлгород. У розвідці не виключають й те, що російська федерація може використовувати українських військовополонених фактично як живий щит для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів.

Джерело: Sky News