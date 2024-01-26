Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО. Фото:

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодив рішення турецького парламенту, яке ратифікує протокол про вступ Швеції до НАТО.

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Таким чином, Туреччина повністю схвалила вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. А турецький парламент схвалив ратифікацію протоколу 23 січня. Цьому рішенню передували кількагодинні дебати. Про це повідомив Офіційний вісник Туреччини.

Ердоган направив протокол про ратифікацію до парламенту в жовтні 2023 року, але й там він тривалий час не рухався, позаяк Анкара вимагала прогресу в питанні надання їй американських винищувачів F-16.

Як відомо, Швеція понад півтора року очікує схвалення своєї заявки на вступ всіма країнами-членами НАТО. Її вступ до Північноатлантичного альянсу наразі не схвалила лише Угорщина, яка обіцяла, що буде «не останньою» в цьому процесі.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО влітку 2022 року разом із Фінляндією. У квітні 2023 року до НАТО приєдналася лише Фінляндія, а вступу Швеції в альянс протидіяла Туреччина, висунувши ряд умов.