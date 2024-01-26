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Столтенберг призвал увеличить финансирование Украины. Фото:
Столтенберг призвал НАТО и ЕС увеличить финансирование Украиныhttps://racurs.ua/n191744-stoltenberg-prizval-nato-i-es-uvelichit-finansirovanie-ukrainy.htmlРакурс
Надати більше фінансування Україні закликав генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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Повномасштабна війна російської федерації проти України наближається до двох років. Саме тому союзники по НАТО та Європейському Союзу повинні активізуватися й надати ще більше фінансування Україні в цей критичний час. Про це очільник Північноатлантичного альянсу заявив на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Чорногорії Мілойко Спаїчем.
Столтенберг подякував Чорногорії за підтримку України, в тому числі через комплексний пакет допомоги НАТО.
Також він вважає, що президент російської федерації володимир путін переможе в Україні, є реальний ризик, що він знову застосує силу.
Нагадаємо, у грудні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що потрібно «бути готовими до поганих новин» з українського фронту, але не відмовлятися від допомоги Україні.
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