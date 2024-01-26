Все согласились – Шмыгаль заявил, что 27 членов ЕС согласились поддержать программу поддержки Украины на 50 млрд евро

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Попередньо, всі 27 членів ЄС погодились підтримати нову чотирирічну програму підтримки України на 50 млрд євро, заявив прем'єр Шмигаль. Очікується, що 1 лютого ЄС її затвердить під час саміту.

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Раніше сьогодні видання Politico з посиланням на п’ятьох європейських чиновників і дипломатів писало, що у ЄС готові позбавити права голосу Угорщину, якщо Орбан блокуватиме схвалення 50 млрд євро допомоги Україні на саміті.

Розраховуємо, що цього року ЄС зможе надати фінансову допомогу приблизно на рівні 2023 року. Для покриття дефіциту українського бюджету для нас важливо залучити від Євросоюзу близько 18 млрд євро. Крім того, 11,8 млрд доларів бюджетної підтримки цьогоріч планує надати Адміністрація Президента США Джо Байдена. Покладаємося на позитивне рішення американського Конгресу з цього питання вже найближчим часом, — написав Шмигаль за результатами засідання Кабміну 26 лютого.

ЄС готує великий пакет допомоги Україні під 24 лютого, написало видання FT.

За словами джерел видання, також йдеться про довгоочікувану угоду про виділення Києву 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років, частина з яких може бути виплачена як тільки угода буде укладена.

Ще передбачається 5 млрд євро військової допомоги щороку і передачу Україні прибутків, отриманих від заморожених активів росії.

Після зустрічі глав дипломатичних відомств країн ЄС, що відбулася в понеділок у Брюсселі, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна не підтримує перегляд нинішнього механізму фінансування, відомого як Європейський фонд миру, або EPF, в рамках якого держави-члени отримують компенсацію за зброю, яке вони спрямовують Україні.

Лідери ЄС готові вступити в конфронтацію з Угорщиною, якщо прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан і надалі блокуватиме пакет допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро на позачерговому саміті наступного тижня. Про це написала агенція Bloomberg на підставі інформації, наданої обізнаними анонімними джерелами.

За словами джерел, наступним етапом може стати позбавлення Будапешта права голосу в рамках Євросоюзу.