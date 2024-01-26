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В Харькове переименовали 65 топонимов, Пушкинская стала улицей Григория Сковороды
В Харькове переименовали 65 топонимов, Пушкинская стала улицей Григория Сковородыhttps://racurs.ua/n191756-v-harkove-pereimenovali-65-toponimov-pushkinskaya-stala-ulicey-grigoriya-skovorody.htmlРакурс
У Харкові рішенням міськради перейменували 65 топонімів. Центральна вулиця Пушкінська стала вулицею Григорія Сковороди.
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Мер міста Ігор Терехов після кривавого та масованого обстрілу міста 23 січня писав про необхідність відмовитися від цієї назви. Того дня частина російських ракет поцілила саме у вулицю Пушкінську. Усі перейменовані 65 топонімів були пов’язані з росією та її союзниками.
Терехов після 23 січня сказав, що раніше «не поспішав» із рішенням змінити назву вулиці Пушкінської.
Я, як і багато харків’ян, завжди відчував, що Пушкін — це не про сучасну росію, не про ту реальність, яку путінський режим намагається насаджувати, використовуючи велич історичних постатей для своєї вигоди, — зазначив Терехов.
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