В Харькове переименовали 65 топонимов, Пушкинская стала улицей Григория Сковороды

https://racurs.ua/n191756-v-harkove-pereimenovali-65-toponimov-pushkinskaya-stala-ulicey-grigoriya-skovorody.html

Ракурс

У Харкові рішенням міськради перейменували 65 топонімів. Центральна вулиця Пушкінська стала вулицею Григорія Сковороди.

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Мер міста Ігор Терехов після кривавого та масованого обстрілу міста 23 січня писав про необхідність відмовитися від цієї назви. Того дня частина російських ракет поцілила саме у вулицю Пушкінську. Усі перейменовані 65 топонімів були пов’язані з росією та її союзниками.

Терехов після 23 січня сказав, що раніше «не поспішав» із рішенням змінити назву вулиці Пушкінської.