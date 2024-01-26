россия после паузы предоставила список с украинскими военными, которые якобы были на борту самолета Ил-76

https://racurs.ua/n191767-rossiya-posle-pauzy-predostavila-spisok-s-ukrainskimi-voennymi-kotorye-yakoby-byli-na-bortu.html

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У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що росія після довгої паузи надала список з українськими військовими, які, за версією роспропаганди були на борту літака Іл-76, який впав.

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За даними відомства, опитані родичі військових зі згаданого списку ознайомились з відео нібито з місця авіатрощі та не знайшли особливих ознак на оприлюднених фрагментах тіл, які б вказували на їхніх рідних.

Голова штабу Кирило Буданов підкреслив, що наразі немає правдивої інформації про те, хто міг насправді перебувати на борту літака.

Ми збираємо та ретельно аналізуємо всю наявну інформацію з цього приводу з дуже багатьох джерел. Наразі відсутні відомості, які б вказували на те, що в тому літаку могла перебувати така кількість людей. Водночас версія російської пропаганди про те, що вказаний Іл-76М міг перевозити 65 українських військовополонених на обмін досі викликає багато запитань, — зазначив начальник ГУР МОУ.

Перший заступник голови СБУ Сергій Андрущенко додав, що останні дії росії свідчать про те, що вони намагаються приховати справжні причини авіатрощі від світової громадськості.