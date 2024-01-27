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Ракурс
Мэр Львова рассказал, когда его сыновья будут служить в армии

Мэр Львова рассказал, когда его сыновья будут служить в армии (ВИДЕО)

27 янв 2024, 14:21
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Міський голова Львова Андрій Садовий відповів, що всі його сини після навчання підуть до війська, якщо це буде потрібно. Про це він повідомив під час прямої трансляції у Facebook 26 січня.


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Прошу бути всіх спокійними. Закінчать навчання, і всі підуть до війська. Це все нас чекає. Але розірвати навчання і йти воювати. Мене, як батька, це трошки всередині крутить, — сказав мер.

В Андрія Садового п’ятеро синів. Наймолодшому Антонію 12 років, а найстаршому — 21. Іван-Павло Садовий 2023 року закінчив бізнес-школу Ноттінгема в Британії та надалі там проживає. Натомість 17-річний Тадей-Лука навчається в приватній школі в Англії — Ackworth School, Yorkshire.

Вони мають закінчити навчання і підрости. Звичайно, є випадки, коли йдуть хлопці, яким 20 років, але… З часом всі там будемо! — підсумував Садовий відповідь на питання.

Источник: Ракурс


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