Мэр Львова рассказал, когда его сыновья будут служить в армии

https://racurs.ua/n191786-mer-lvova-rasskazal-kogda-ego-synovya-budut-slujit-v-armii-video.html

Ракурс

Міський голова Львова Андрій Садовий відповів, що всі його сини після навчання підуть до війська, якщо це буде потрібно. Про це він повідомив під час прямої трансляції у Facebook 26 січня.

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Прошу бути всіх спокійними. Закінчать навчання, і всі підуть до війська. Це все нас чекає. Але розірвати навчання і йти воювати. Мене, як батька, це трошки всередині крутить, — сказав мер.

В Андрія Садового п’ятеро синів. Наймолодшому Антонію 12 років, а найстаршому — 21. Іван-Павло Садовий 2023 року закінчив бізнес-школу Ноттінгема в Британії та надалі там проживає. Натомість 17-річний Тадей-Лука навчається в приватній школі в Англії — Ackworth School, Yorkshire.