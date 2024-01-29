Нефтеперерабатывающий завод в Ярославле. Фото:

https://racurs.ua/n191833-dron-atakoval-neftepererabatyvauschiy-zavod-v-rossiyskom-yaroslavle.html

Ракурс

Нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі був атакований безпілотником літакового типу.

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Невідомий БПЛА нібито впав біля установки гідрокрекінгу. Традиційно, за інформацією російської пропаганди, ніхто не постраждав. Силовики оточили місце падіння й очікують на прибуття саперів. Про це повідомляє Telegram-канал 112.

Як відомо, Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ «Славнефть-ЯНОС») почав працювати у 1961 році. Зараз це підприємство є одним із найбільших по всій росії з виробництва продуктів нафтопереробки. Щороку цей завод переробляє близько 15 млн. т нафти на рік.

Раніше повідомлялося, що Туапсинський нафтопереробний завод «Роснєфті» зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня. Ремонт підприємства орієнтовно може тривати до кінця лютого — початку березня.