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Нафтопереробний завод в Ярославлі. Фото:
Дрон атакував нафтопереробний завод у російському Ярославліhttps://racurs.ua/ua/n191833-dron-atakuvav-naftopererobnyy-zavod-u-rosiyskomu-yaroslavli.htmlРакурс
Нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у російському Ярославлі був атакований безпілотником літакового типу.
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Невідомий БПЛА нібито впав біля установки гідрокрекінгу. Традиційно, за інформацією російської пропаганди, ніхто не постраждав. Силовики оточили місце падіння й очікують на прибуття саперів. Про це повідомляє Telegram-канал 112.
Як відомо, Ново-Ярославський нафтопереробний завод (ПАТ «Славнефть-ЯНОС») почав працювати у 1961 році. Зараз це підприємство є одним із найбільших по всій росії з виробництва продуктів нафтопереробки. Щороку цей завод переробляє близько 15 млн. т нафти на рік.
Раніше повідомлялося, що Туапсинський нафтопереробний завод «Роснєфті» зупинив переробку нафти та випуск нафтопродуктів через атаку українських дронів 25 січня. Ремонт підприємства орієнтовно може тривати до кінця лютого — початку березня.