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Внеплановые проверки ТЦК устроило Минобороны. Фото:
Внеплановые проверки ТЦК устроило Минобороны — Умеровhttps://racurs.ua/n191832-vneplanovye-proverki-tck-ustroilo-minoborony-umerov.htmlРакурс
Незаплановані перевірки Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в областях проводить Міністерство оборони України.
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У ході цих позапланових перевірок у роботі регіональних ТЦК виявили багато порушень. В оборонному відомстві «працюють над тим, щоб системно виправити всі недоліки». Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Facebook.
За словами міністра, перевірки проводилися в рамках кроків з очищення системи, це був важливий та насичений тиждень. Вже є перші конкретні результати.
Також команда Міноборони проводить незаплановані перевірки складів з продуктами у військових частинах. Чиновники виявили відсутність поставок продовольства на понад 50 млн грн. Оборонне відомство змінило постачальника деяким військовим частинам.
Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають прав насильно затримувати людей, вимагати та забирати у них документи.
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