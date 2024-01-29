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Внеплановые проверки ТЦК устроило Минобороны. Фото:

Внеплановые проверки ТЦК устроило Минобороны — Умеров

29 янв 2024, 08:50
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Незаплановані перевірки Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки в областях проводить Міністерство оборони України.


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У ході цих позапланових перевірок у роботі регіональних ТЦК виявили багато порушень. В оборонному відомстві «працюють над тим, щоб системно виправити всі недоліки». Про це міністр оборони України Рустем Умєров повідомив у Facebook.

За словами міністра, перевірки проводилися в рамках кроків з очищення системи, це був важливий та насичений тиждень. Вже є перші конкретні результати.

Також команда Міноборони проводить незаплановані перевірки складів з продуктами у військових частинах. Чиновники виявили відсутність поставок продовольства на понад 50 млн грн. Оборонне відомство змінило постачальника деяким військовим частинам.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявляв, що працівники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають прав насильно затримувати людей, вимагати та забирати у них документи.

Источник: Ракурс


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