Моряков ВМС готовят к службе на кораблях НАТО. Фото:

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Українські моряки кордоном вже освоюють техніку країн НАТО.

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Процес такого навчання не простий, бо потрібно не лише навчити особовий склад. Моряки ВМС повинні також пройти відповідну індивідуальну підготовку за своїм напрямом діяльності, а потім — групову підготовку. Згодом екіпаж ще якийсь проміжок часу має служити на кораблі, щоб пройти бойове злагодження. Про це речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону.

Якщо танк це 3−4 особи, то корабель це сотні людей і відповідно їм потрібно більше часу для того, що освоїти новий зразок озброєння, і, по друге, почати працювати в команді, щоб опанувати все, — зазначив він.

Зазначається, що екіпажі протимінних кораблів, які перебувають у Великій Британії, вже несуть службу на цих кораблях, адаптуються до умов несення служби. Однак це складний процес, бо екіпаж який потрапляє на борт корабля НАТО ще мінімум рік має на ньому прослужити без бойового застосування.

Також зараз за кордоном навчаються екіпажі наступних двох мінних тральщиків класу Alkmaar і їх мають навчати саме ті країни, які експлуатують ці кораблі, які мають відповідний досвід, матеріально- технічну базу. До навчання залучені британці.

Нагадаємо, у грудні Велика Британія підтвердила, що передасть Військово-морським силам України два тральщики-шукачі мін класу Sandown — це «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311), які після модернізації в Шотландії вперше вийшли в море у червні 2023 року.

Також повідомлялося, що морська коаліція Британії й Норвегії також передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човни.