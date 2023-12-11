Морська коаліція Британії і Норвегії на додачу до двох тральників передасть Україні 20 амфібій та 23 швидкісних човни

Катер класу Offshore Raiding Craft

https://racurs.ua/ua/n190229-morska-koaliciya-brytaniyi-i-norvegiyi-na-dodachu-do-dvoh-tralnykiv-peredast-ukrayini-20-amfibiy.html

Ракурс

Морська коаліція Британії і Норвегії на додачу до тральщиків «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311) передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човни.

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Церемонія, на якій презентують створення коаліції, відбудеться сьогодні в Лондоні. Туди сьогодні прибуде міністр оборони Норвегії.

Окрім цього, Британія підтвердила, що передасть ВМС України два тральщики-шукачі мін класу Sandown — це «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311), які після модернізації в Шотландії вперше вийшли в море у червні цього року. У жовтні вони під керуванням українських екіпажів брали участь у британських протимінних навчаннях Joint Warrior -23-II.

The UK (@DefenceHQ) and Norway (@Forsvarsdep) will co-lead a new Maritime Capability Coalition. The Coalition will offer a blueprint for the development of �� Navy.



The UK is providing:

◾️2 Sandown Class Mine Counter-Measure Vessels

◾️20 Viking Amphibious vehicles

◾️23 Raiding… https://t.co/w32C6xPRrC — Defense of Ukraine (@DefenceU) December 11, 2023

«Ракурс» повідомляв, що Велика Британія разом із Норвегією очолить нову морську коаліцію для України. Країни допоможуть зробити український військово-морський флот більш сумісним із західними союзниками та стандартами НАТО. Вони також надаватимуть обладнання, навчатимуть моряків тощо.