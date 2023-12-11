Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Катер класу Offshore Raiding Craft

Морська коаліція Британії і Норвегії на додачу до двох тральників передасть Україні 20 амфібій та 23 швидкісних човни

11 гру 2023, 12:21
999

Морська коаліція Британії і Норвегії на додачу до тральщиків «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311) передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човни.


.

Церемонія, на якій презентують створення коаліції, відбудеться сьогодні в Лондоні. Туди сьогодні прибуде міністр оборони Норвегії.

Амфібія Viking

Окрім цього, Британія підтвердила, що передасть ВМС України два тральщики-шукачі мін класу Sandown — це «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311), які після модернізації в Шотландії вперше вийшли в море у червні цього року. У жовтні вони під керуванням українських екіпажів брали участь у британських протимінних навчаннях Joint Warrior -23-II.

«Черкаси» (M311)

«Ракурс» повідомляв, що Велика Британія разом із Норвегією очолить нову морську коаліцію для України. Країни допоможуть зробити український військово-морський флот більш сумісним із західними союзниками та стандартами НАТО. Вони також надаватимуть обладнання, навчатимуть моряків тощо.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів