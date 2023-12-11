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Ракурс
Морская коалиция Британии и Норвегии в дополнение к двум тральщикам передаст Украине 20 амфибий и 23 скоростных лодки

Морская коалиция Британии и Норвегии в дополнение к двум тральщикам передаст Украине 20 амфибий и 23 скоростных лодки

11 дек 2023, 12:21
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Морська коаліція Британії і Норвегії на додачу до тральщиків «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311) передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човни.


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Церемонія, на якій презентують створення коаліції, відбудеться сьогодні в Лондоні. Туди сьогодні прибуде міністр оборони Норвегії.

Амфібія Viking

Окрім цього, Британія підтвердила, що передасть ВМС України два тральщики-шукачі мін класу Sandown — це «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311), які після модернізації в Шотландії вперше вийшли в море у червні цього року. У жовтні вони під керуванням українських екіпажів брали участь у британських протимінних навчаннях Joint Warrior -23-II.

«Черкаси» (M311)

«Ракурс» повідомляв, що Велика Британія разом із Норвегією очолить нову морську коаліцію для України. Країни допоможуть зробити український військово-морський флот більш сумісним із західними союзниками та стандартами НАТО. Вони також надаватимуть обладнання, навчатимуть моряків тощо.

Источник: Ракурс


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