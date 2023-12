Морская коалиция Британии и Норвегии в дополнение к двум тральщикам передаст Украине 20 амфибий и 23 скоростных лодки

Морська коаліція Британії і Норвегії на додачу до тральщиків «Чернігів» (M310) і «Черкаси» (M311) передасть Україні 20 амфібій Viking та 23 швидкісних човни.

Церемонія, на якій презентують створення коаліції, відбудеться сьогодні в Лондоні. Туди сьогодні прибуде міністр оборони Норвегії.

The UK (@DefenceHQ) and Norway (@Forsvarsdep) will co-lead a new Maritime Capability Coalition. The Coalition will offer a blueprint for the development of �� Navy.



The UK is providing:

◾️2 Sandown Class Mine Counter-Measure Vessels

◾️20 Viking Amphibious vehicles

◾️23 Raiding… https://t.co/w32C6xPRrC