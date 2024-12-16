Норвегия выделит 242 млн дол. на укрепление украинских ВМС. Фото:

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Норвегія допоможе зміцнити український флот — уряд цієї країни виділить 242 млн дол. на зміцнення ВМС і надання їм допомоги у стримуванні російських військово-морських сил у Чорному морі.

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Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере заявив, що важливо захистити експорт зерна та інших продуктів морем, які приносять Україні важливі доходи. А українців та інфраструктуру потрібно захистити від атак Чорноморського флоту рф. Слова посадовця наводить агентство Reuters.

Зазначається, що більша частина фінансування піде на інновації та автономію в рамках Коаліції з морських можливостей, яку Норвегія і Велика Британія запустили в 2023 році з метою зробити Військово-морський сили України більш сумісним із західними союзниками.

Також інформується, що підтримка охоплює пожертви від норвезької армії, а також військове обладнання, що закуповується у промисловості для подальшої безоплатної передачі.

Крім того, гроші використають на операції з розмінування та підготовку українських солдатів. Частина фінансування піде на розширення можливостей ЗСУ для знешкодження мін уздовж узбережжя Чорного моря.

Нагадаємо, 11 грудня Палата громад парламенту Канади схвалила виділення 587 млн дол. на військову допомогу Україні. Ці кошти будуть використані на «боєприпаси, навчання й інші засоби, конче необхідні українцям для перемоги»

Джерело: Reuters