Пресссекретарь Зеленского опроверг информацию об увольнении Залужного

https://racurs.ua/n191858-presssekretar-zelenskogo-oproverg-informaciu-ob-uvolnenii-zalujnogo.html

Ракурс

Прессекретар президента України Володимира Зеленського заперечив інформацію про звільнення Залужного.

.

Про це пише «Українська правда» з посиланням на слова Никифорова.

Його запитали, чи звільняв президент головнокомандувача ЗСУ, він відповів «точно ні», пише видання. Сам Зеленський наразі це не коментував.

Перед цим у мережі 29 січня здійнявся галас з приводу ймовірного рішення президента змінити головкома.

Мовляв, Офіс президента України розглядає відставку головкома Валерія Залужного, Але указу ще немає.

Низка телеграм-каналів, журналістів та народних депутатів повідомляють про ймовірну відставку Залужного та його можливу заміну на очільника ГУР Кирила Буданова або командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.

Також деякі джерела писали про звільнення міністра оборони Рустема Умєрова.

Жодних офіційних заяв з цього приводу поки не було, проте пресслужба Міноборони опублікувала неоднозначне повідомлення:

Шановні журналісти, одразу відповідаємо всім: Ні, це не правда.

Про що саме мова у відомстві не уточнили.

Крім того, УП повідомляла, що головкома нібито викликали та запропонували іншу посаду.

Можливо послом кудись підеш. Він відмовився. Указу немає, — розповів один із співрозмовників видання.

Джерела «Дзеркала тижня», нібито наближені до головнокомандуючого ЗСУ, підтверджували, що той «збирає речі у власному робочому кабінеті».

�Приєднатися до чату ZN.UA (http://t.me/znuachat)