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Агент ФСБ был пойман в Киеве. Фото: СБУ
Агент ФСБ пытался устроиться на оборонный завод в Киевской области (ФОТО)https://racurs.ua/n191871-agent-fsb-pytalsya-ustroitsya-na-oboronnyy-zavod-v-kievskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
Агент російської ФСБ у Києві шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод.
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Зловмисник намагався виявити та передати окупантам локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ. Також він передавав ворогу координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці. Ці дані ворог хотів використати для повітряних ударів. Про це 30 січня повідомила прес-служба СБУ.
Крім того, російський агент намагався влаштуватися до оборонного заводу в столичному регіоні. У разі отримання посади, зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об'єкта.
Ворожого агента затримали під час виконання розвідувального завдання. Затриманим виявився 52-річний киянин, якого восени 2023 року дистанційно завербувала ФСБ. Зловмисник ходив по Києву та фотографував потрібні загарбникам об'єкти. Йому повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.
Нагадаємо, співробітники СБУ затримала російського агента, який готував ворожі артудари по штабах та ключових опорних пунктах підрозділів ЗСУ поблизу Авдіївки.
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