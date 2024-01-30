Агента ФСБ спіймали у Києві. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n191871-agent-fsb-namagavsya-vlashtuvatysya-na-oboronnyy-zavod-na-kyyivschyni-foto.html

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Агент російської ФСБ у Києві шпигував за Третьою штурмовою бригадою та хотів влаштуватися на оборонний завод.

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Зловмисник намагався виявити та передати окупантам локації запасних командних пунктів Третьої штурмової бригади та штабу Сухопутних військ ЗСУ. Також він передавав ворогу координати ключових енерго- і теплогенеруючих підприємств, які забезпечують світлом та опаленням більшу частину цивільної інфраструктури столиці. Ці дані ворог хотів використати для повітряних ударів. Про це 30 січня повідомила прес-служба СБУ.

Крім того, російський агент намагався влаштуватися до оборонного заводу в столичному регіоні. У разі отримання посади, зловмисник планував збирати таємну інформацію про види та кількість озброєнь, які виробляють на потужностях оборонного об'єкта.

Ворожого агента затримали під час виконання розвідувального завдання. Затриманим виявився 52-річний киянин, якого восени 2023 року дистанційно завербувала ФСБ. Зловмисник ходив по Києву та фотографував потрібні загарбникам об'єкти. Йому повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримала російського агента, який готував ворожі артудари по штабах та ключових опорних пунктах підрозділів ЗСУ поблизу Авдіївки.