На Херсонщині бійці ССО знищили російську БМП. Фото:

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Сили спеціальних операцій України продовжують знищувати російських ворогів на фронті.

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Зокрема, на Херсонщині специ спопелили російську бойову машину піхоти, яка намагалася уразити українські екіпажі безпілотних авіаційних комплексів. Знищили ворожу БМП у нічний час. Про це командування ССО Збройних сил України 30 січня повідомило у Telegram.

Зазначається, що по ворожій цілі відпрацювали ударні дрони. В результаті БМП противника була знищена вщент, а українські оператори БПЛА продовжили свою роботу з ліквідації окупантів на лівому березі Дніпра.

Нагадаємо, бійці Сил спеціальних операцій знищили два опорних пункти росіян на Запорізькому напрямку, бо це було необхідно для покращення тактичної обстановки. По ворожих цілях були нанесені вогневі ураження ударними безпілотними авіаційними комплексами. Майстерне влучання призвела до повного знищення опорних пунктів росіян разом із важкою технікою та особовим складом.