ССО рознесли опорні пункти росіян. Фото:

https://racurs.ua/ua/n191836-specy-sso-roznesly-oporni-punkty-okupantiv-na-zaporizkomu-napryamku-video.html

Ракурс

Українські військові знищили два опорних пункти росіян на Запорізькому напрямку.

.

Оператори одного з підрозділів ССО під час ведення розвідки виявили ці ворожі об'єкти, знищення яких становило необхідність для покращення тактичної обстановки. По ворожих цілях були нанесені вогневі ураження ударними БпАК. Про це 29 січня командування Сил спеціальних операцій повідомило у Facebook.

Зазначається, що влучна робота призвела до повного знищення опорних пунктів росіян разом із важкою технікою та особовим складом.

Наостанок, щоб вкотре нагадати окупантам, що це — українська земля і вони тут ненадовго, оператори за допомогою дрону встановили на місце розбитих ворожих опорних пунктів синьо-жовтий прапор (як саме — дивіться на відео), — зазначили в ССО.

Нагадаємо, Сил спеціальних операцій виявили спостережні пости росіян та окупантів на Південному напрямку. Спершу по ворогах відпрацював БПЛА з тепловізором, який скинув боєприпас, а зачистила територію бойова група, яка підійшла до загарбників упритул. Попри обстріл ворожої артилерії бійці зайняли вигідні позиції та знищили СП окупантів й ліквідували п’ятьох солдатів.