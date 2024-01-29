Чисельність армії в Україні озвучив Зеленський. Фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський озвучив чисельність української армії.

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Глава держави назвав її мільйонною. За його словами, в Збройних силах України служать 880 тис. осіб. Це приблизна цифра. Про це український лідер заявив в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

…У нас 880 тис. У нас мільйонна армія. А при цьому у нас 30 млн людей зараз, зараз конкретно 30 млн людей працюють, а навіть може більше трішки. Сказати точно цифру не можу, — зазначив він.

При цьому президент додав, що українській владі поки невідомо, скільки громадян виїхало з країни з початку повномасштабної війни. Ця цифра є приблизною й складає 6,5−7,5 млн осіб.

Тому ми говоримо про всіх людей хто в Україні. І вони всі захищають Європу і світ. Абсолютно. На своїх робочих місцях, — розповів Зеленський.

Нагадаємо, влітку 2022 року тодішній міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що діяльність сектору безпеки й оборони забезпечують близько 1 млн осіб у різних структурах. До Збройних сил України були мобілізовані 700 тис. осіб.

Джерело: ARD