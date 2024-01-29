НАТО має готуватися до ракетних атак рф по всій Європі. Фото:

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НАТО доведеться підготуватися до можливих ракетних ударів росії по об'єктах по всій Європі.

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Країна-агресор може атакувати, зокрема, й об'єкти в Німеччині. Це може статися у тому випадку, якщо Кремль оголосить війну Північноатлантичному альянсу. Про це попереджають високопоставлені генерали НАТО, повідомляє видання The Times.

Зокрема, командувач військового логістичного центру НАТО в Німеччині генерал-лейтенант Олександр Соллфранк закликав союзників спростити бюрократичні процедури, які зараз ускладнюють переміщення військ та техніки. Тому вже зараз країнам-членам НАТО потрібно дозволити використовувати військову техніку та спорядження одна одної в період кризи. Бо у разі війни буде боротьба й за тилові райони.

Ми повинні припускати, що агресор буде використовувати весь спектр кінетичної і некінетичної сили для того, щоб зруйнувати лінії зв’язку, в тому числі і в тилу, — зазначив Сольфранк.

Зазначається, що лідери країн НАТО погодилися з тим, що мають мало часу, щоб зміцнити обороноздатність держав. Само тому вони планують узгодити введення системи «воєнного Шенгену», яка дозволить військовим конвоям вільно пересуватися територією країн Альянсу до саміту у Вашингтоні у липні 2024 року.

Нагадаємо, голова військового комітету НАТО Роб Бауер, заявив, що країнам Альянсу потрібно готуватися до війни з росією. А видання Bild повідомляло, що російська федерація може атакувати східний фланг країн НАТО вже наступної зими, зокрема, через білорусь.

Джерело: The Times