НАТО - Потрібно готуватися до того, що у найближчі 20 років почнеться війна з росією

https://racurs.ua/ua/n191504-nato-potribno-gotuvatysya-do-togo-scho-u-nayblyjchi-20-rokiv-pochnetsya-viyna-z-rosiieu.html

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Голова військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер, заявив, що країнам Альянсу не слід вважати зрозумілим, що вони продовжать жити у мирі, і їм потрібно готуватися до війни з росією, яка сильно зачепить звичайних людей.

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Бауер говорив із журналістами 18 січня удень, але найбільш повно його висловлювання цитує п’ятничний номер британської газети Daily Telegraph, яка винесла на першу смугу заголовок «НАТО попереджає про війну з росією у наступні 20 років».

Ми повинні усвідомити, що те, що ми живемо в стані світу, — це не щось, що само собою зрозуміле. І саме тому ми готуємось до конфлікту із росією. Але дискусія набагато ширша. Це й індустріальна база, і люди, які повинні зрозуміти, що вони відіграють певну роль, — цитує Бауера кореспондент Telegraph.

Він похвалив шведську владу за попередження громадянам, що потрібно готуватися до війни.

З цього треба розпочинати. Зі усвідомлення, що не все можна спланувати і не все буде в шоколаді наступні 20 років, — сказав адмірал.

Наступного тижня НАТО розпочинає масштабні навчання Steadfast Defender 2024, у яких візьмуть участь близько 90 тис. військовослужбовців (зокрема 20 тис. британських). Ці навчання триватимуть до травня.

Раніше Bild писав, що росія може атакувати східний фланг країн НАТО вже наступної зими, зокрема, через білорусь.