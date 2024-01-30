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Снайперы ССО уничтожили группу оккупантов на юге. Фото:

Снайперы ССО уничтожили группу оккупантов на юге (ВИДЕО)

30 янв 2024, 15:21
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Сили спецоперацій ЗСУ продовжують роботу зі знищення російських ворогів.


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Зокрема, під час нічного спостереження на Херсонському напрямку снайпери 73-го морського центру ССО виявили групу ворога. Снайпери відкрили вогонь по загарбниках. Про це командування Сили спецоперацій Збройних сил України 30 січня повідомило у Facebook.

Зазначається, що троє російських військовослужбовців були знищені.

Наші оператори ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та знищують всі цілі що трапляються в їхній приціл. Йдемо далі! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсонській області бійці Сил спеціальних операцій спопелили російську бойову машину піхоти, яка намагалася уразити українські екіпажі безпілотних авіаційних комплексів. Знищили ворожу БМП у нічний час за допомогою ударного дрона.

Источник: Ракурс


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