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Работники ТЦК на Львовщине будут раздавать повестки с бодикамерами
Работники ТЦК на Львовщине будут раздавать повестки с бодикамерамиhttps://racurs.ua/n191912-rabotniki-tck-na-lvovschine-budut-razdavat-povestki-s-bodikamerami.htmlРакурс
На Львівщині працівники ТЦК використовуватимуть бодікамери. Відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до ТЦК на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію
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Перед військовослужбовцями Збройних сил України стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення. Відтепер під час своїх щоденних патрулювань на вулицях Львівської області та заходів з оповіщення громадян, вони використовуватимуть бодікамери, — йдеться у повідомленні ТЦК.
У Львівському обласному ТЦК та СП попередили, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію що трапилась і об'єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.
Усі камери видаються під запис начальників районних центрів комплектування, а після — здаються на перевірку.
Варто зауважити, що запровадженню бодікамер передувала низка конфліктних ситуацій між працівниками ТЦК та ухилянтами на вулицях Львова та області. Після розголосу обласний ТЦК призначав службові перевірки за такими фактами.
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