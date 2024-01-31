Працівники ТЦК на Львівщині роздаватимуть повістки з бодікамерами

https://racurs.ua/ua/n191912-pracivnyky-tck-na-lvivschyni-rozdavatymut-povistky-z-bodikameramy.html

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На Львівщині працівники ТЦК використовуватимуть бодікамери. Відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до ТЦК на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію

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Перед військовослужбовцями Збройних сил України стоїть завдання Генерального штабу щодо мобілізації населення. Відтепер під час своїх щоденних патрулювань на вулицях Львівської області та заходів з оповіщення громадян, вони використовуватимуть бодікамери, — йдеться у повідомленні ТЦК.

У Львівському обласному ТЦК та СП попередили, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію що трапилась і об'єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях.