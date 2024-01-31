Стало известно количество погибших гражданских в Украине. Фото:

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Російська збройна агресія призвела до загибелі майже 10 тис. цивільних.

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З початку повномасштабного вторгнення поліцейські задокументували загибель 9,7 тис. мирних жителів України. Ще майже 7 тис. цивільних вважаються зниклими безвісти, а збитки від втрати житла та майна громадян перевищили 40 млрд грн. Поранення дістали 11 тис. мирних українців. Про це начальник Головного слідчого управління Національної поліції України Максима Цуцкірідзе розповів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

Серед постраждалих 18 тис. дітей, 522 неповнолітніх загинули. Слідчі відкрили провадження щодо 14 тис. українських дітей, яких окупанти депортували до рф та білорусі.

За словами начальника ГСУ, ці дані стосуються лише територій, які не окупували загарбницькі війська.

Мені навіть страшно уявити, що коїться в окупації. Не знаємо всю правду, потрібно буде в майбутньому по крихтах збирати свідчення і докази. Будинки в Маріуполі ворог просто зрівнював із землею, і невідомо, чи залишалися там люди. Українці гинули не тільки від снарядів, а й від кіптяви, задухи, — зазначив Цуцкірідзе.

Також правоохоронець додав, що росіяни пошкодили чи зруйнували 3,7 тис. навчальних закладів, 1,6 тис. лікарень, майже 9 тис. об'єктів критичної інфраструктури та 185 тис. житлових будинків.

Поліцейські встановили, що через повномасштабну війну українці втратили свого житла і майна більше ніж на 40 млрд грн.

Нагадаємо, міська влада Харкова повідомляла, що загальна шкода, завдана Харкову з урахуванням недавніх ворожих ударів, становить 10 млрд дол. США. В обласному центрі ворог пошкодив 65% закладів охорони здоров’я, 56% навчальних закладів та 35% закладів культури.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»