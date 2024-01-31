ЕС не сможет поставить Украине обещанный миллион снарядов Фото:

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Європейський Союз до березня 2024 року не зможе поставити Україні обіцяний мільйон артилерійських снарядів.

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До початку весни ЄС виконає лише на 52% обіцянку з надання Україні 1 боєприпасів для артилерії. На даний момент Україні, починаючи з березня 2023 року, було надано 330 тис. снарядів. Переважно ці снаряди були передані із європейських запасів. До березня ця цифра буде збільшена на додаткові 200 тис. Про це заявив високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель на брифінгу після неформальної зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС, передає УНІАН.

Загалом, за словами Борреля, до березня Україні нададуть 524 тис артилерійських снарядів з обіцяного мільйона. Ці боєприпаси будуть передані завдяки індивідуальним та спільним закупівлям, а також з наявних запасів.

В ЄС наголосили, що зараз запущено весь механізм європейської оборонної промисловості. І до кінця року, як припускає Боррель, Україна отримає понад 1 млн снарядів.

Нагадаємо, 11 січня речниця Єврокомісії Йоханна Бернсель запевняла, що Європейський Союз виготовить мільйон снарядів для України до весни.

Джерело: УНІАН