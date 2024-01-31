ВСУ сбили пять российских БПЛА под Авдеевкой. Фото:

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Військовослужбовці Збройних сил України виявили на Авдіївському напрямку п’ять російських дронів.

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По ворожих БПЛА відпрацювали зенітники 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Бійці зуміли знищити три російські дрони-камікадзе «Ланцет» і два розвідувальні безпілотники ZALA. Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.

Українські захисники також зафіксували на відео процес знищення російських БПЛА.

Нагадаємо, 30 січня бійці Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збили розвідувальний російський безпілотник «Мерлін-ВР» на Півдні. Момент збиття показали на відео.