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ЗСУ збили п’ять російських БПЛА під Авдіївкою. Фото:
ЗСУ збили п’ять російських БПЛА під Авдіївкою — відео приземленняhttps://racurs.ua/ua/n191929-zsu-zbyly-p-yat-rosiyskyh-bpla-pid-avdiyivkou-video-pryzemlennya.htmlРакурс
Військовослужбовці Збройних сил України виявили на Авдіївському напрямку п’ять російських дронів.
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По ворожих БПЛА відпрацювали зенітники 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Бійці зуміли знищити три російські дрони-камікадзе «Ланцет» і два розвідувальні безпілотники ZALA. Про це йдеться на сторінці бригади у Facebook.
Українські захисники також зафіксували на відео процес знищення російських БПЛА.
Нагадаємо, 30 січня бійці Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування «Південь» збили розвідувальний російський безпілотник «Мерлін-ВР» на Півдні. Момент збиття показали на відео.