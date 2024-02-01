Более 900 защитников Мариуполя остаются в плену — командир «Азова»https://racurs.ua/n191938-bolee-900-zaschitnikov-mariupolya-ostautsya-v-plenu-komandir-azova.htmlРакурс
У російському полоні продовжують залишатися понад 900 азовців, які у 2022 році 86 днів тримали оборону Маріуполя.
Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ, підполковник Денис Прокопенко «Редіс».
Ми ведемо важку боротьбу з окупантами в лісах Кремінної, знищуємо та беремо в полон російських військових і продовжуємо вірити, що відповідні структури докладають достатніх зусиль для звільнення наших героїв. Дякую кожному українцю, хто памʼятає про їхній подвиг і бореться за їхню свободу! — зазначив він.
Вчора, 31 січня, відбувся черговий обмін полоненими — додому повернулися 207 українських військовослужбовців. Серед них було двоє бійців 12-ї бригади «АЗОВ» НГУ.
Проте мою радість за їхнє повернення затьмарює, що рідні бійців, які тримали оборону Маріуполя у складі полку «Азов», знову не побачать у списках імена своїх близьких. За всі обміни з початку повномасштабного вторгнення лише кілька разів у них з’являлися імена моїх побратимів. Хоча минуло понад півтора роки від отримання наказу на припинення оборони Маріуполя, — наголосив Прокопенко.