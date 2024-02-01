В российском плену остаются сотни защитников Мариуполя, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n191938-bolee-900-zaschitnikov-mariupolya-ostautsya-v-plenu-komandir-azova.html

Ракурс

У російському полоні продовжують залишатися понад 900 азовців, які у 2022 році 86 днів тримали оборону Маріуполя.

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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ, підполковник Денис Прокопенко «Редіс».

Ми ведемо важку боротьбу з окупантами в лісах Кремінної, знищуємо та беремо в полон російських військових і продовжуємо вірити, що відповідні структури докладають достатніх зусиль для звільнення наших героїв. Дякую кожному українцю, хто памʼятає про їхній подвиг і бореться за їхню свободу! — зазначив він.

Вчора, 31 січня, відбувся черговий обмін полоненими — додому повернулися 207 українських військовослужбовців. Серед них було двоє бійців 12-ї бригади «АЗОВ» НГУ.