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Ракурс
У російському полоні залишаються сотні захисників Маріуполя, фото: «Новинарня»

Понад 900 захисників Маріуполя залишаються у полоні — командир «Азову»

1 лют 2024, 11:29
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У російському полоні продовжують залишатися понад 900 азовців, які у 2022 році 86 днів тримали оборону Маріуполя.


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Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив командир 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ, підполковник Денис Прокопенко «Редіс».

Ми ведемо важку боротьбу з окупантами в лісах Кремінної, знищуємо та беремо в полон російських військових і продовжуємо вірити, що відповідні структури докладають достатніх зусиль для звільнення наших героїв. Дякую кожному українцю, хто памʼятає про їхній подвиг і бореться за їхню свободу! — зазначив він.

Вчора, 31 січня, відбувся черговий обмін полоненими — додому повернулися 207 українських військовослужбовців. Серед них було двоє бійців 12-ї бригади «АЗОВ» НГУ.

Проте мою радість за їхнє повернення затьмарює, що рідні бійців, які тримали оборону Маріуполя у складі полку «Азов», знову не побачать у списках імена своїх близьких. За всі обміни з початку повномасштабного вторгнення лише кілька разів у них з’являлися імена моїх побратимів. Хоча минуло понад півтора роки від отримання наказу на припинення оборони Маріуполя, — наголосив Прокопенко.

Джерело: Ракурс


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