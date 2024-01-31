50-й обмін полоненими відбувся 31 січня. Фото: Координаційний штаб

https://racurs.ua/ua/n191918-50-yy-obmin-polonenymy-z-yavylosya-video-povernennya-dodomu-207-oboronciv.html

Ракурс

Перше відео повернення додому українських оборонців з російського полону з’явилося в мережі.

.

На кадрах показані зворушливі моменти радості захисників, які 31 січня повернулися на Батьківщину в рамках 50-го обміну полонених. Відповідне відео Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими опублікував у Facebook.

Україна здійснила 50-ий обмін полоненими. Додому повернулися ще 207 наших оборонців. Мить радості та здійсненої надії, момент, який ці хлопці очікували кожної хвилини полону. Віра у власну країну, яка щодня бореться заради порятунку своїх людей, допомогла дочекатися цього дня, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 31 січня з російського полону повернулися 207 українців — воїни ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції — рядові, сержанти та офіцери. Найстаршому зі звільнених оборонців вже виповнився 61 рік, а наймолодшому невдовзі буде 21.

Серед цих героїв є оборонці Маріуполя, захисники «Азовсталі», учасники боїв на острові Зміїний, Донецькому, Запорізькому, Харківському, Луганському, Херсонському та Сумському напрямках.