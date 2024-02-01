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Ракурс
Последствия российского авиаудара по Херсонщине, фото: Херсонская ОВА

Рашисты сбросили две управляемые авиабомбы на херсонское село (ФОТО)

1 фев 2024, 13:41
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Російська авіація скинула дві керовані авіабомби на село у Млинівській громаді Херсонської області.


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Про це сьогодні, 1 січня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Учора вночі російська авіація вдарила по селу у Милівській громаді. На населений пункт скинули дві керовані авіабомби, — вказано в повідомленні.

Внаслідок обстрілу:

  • пошкоджено освітній заклад та житлові будинки;
  • постраждав 67-річний чоловік та його 65-річна дружина. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення.

Зараз потерпілі знаходяться у лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості, — зазначають в ОВА.

Наслідки російського авіаудару по Херсонщині, фото: Херсонська ОВА

Источник: Ракурс


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