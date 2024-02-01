Последствия российского авиаудара по Херсонщине, фото: Херсонская ОВА

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Російська авіація скинула дві керовані авіабомби на село у Млинівській громаді Херсонської області.

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Про це сьогодні, 1 січня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.

Учора вночі російська авіація вдарила по селу у Милівській громаді. На населений пункт скинули дві керовані авіабомби, — вказано в повідомленні.

Внаслідок обстрілу:

пошкоджено освітній заклад та житлові будинки;

постраждав 67-річний чоловік та його 65-річна дружина. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення.