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Наслідки російського авіаудару по Херсонщині, фото: Херсонська ОВА
Рашисти скинули дві керовані авіабомби на херсонське село (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n191943-rashysty-skynuly-dvi-kerovani-aviabomby-na-hersonske-selo-foto.htmlРакурс
Російська авіація скинула дві керовані авіабомби на село у Млинівській громаді Херсонської області.
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Про це сьогодні, 1 січня, повідомила прес-служба Херсонської ОВА.
Учора вночі російська авіація вдарила по селу у Милівській громаді. На населений пункт скинули дві керовані авіабомби, — вказано в повідомленні.
Внаслідок обстрілу:
- пошкоджено освітній заклад та житлові будинки;
- постраждав 67-річний чоловік та його 65-річна дружина. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення.
Зараз потерпілі знаходяться у лікарні. Медики оцінюють їх стан як середньої тяжкості, — зазначають в ОВА.