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Ракурс
Рашисты готовятся к проведению «выборов путина» на ВОТ, фото: Midjourney

Оккупанты планируют привлечь к «выборам» на ВОТ российскую армию — ЦНС

1 фев 2024, 14:59
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Російських загарбників, які дислокуються наразі на тимчасово окупованих територіях України й не залучені в бойових діях, планують залучити до участі у так званих «виборах президента рф».


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Про це сьогодні. 1 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що головною задачею кремля наразі є намагання «легалізувати» своє правління та політику нацизму. Для цього у рф грають у «виборчий процес», який має продемонструвати нібито понад 80% підтримки росіянами диктатора владіміра путіна.

Проте на тимчасово окупованих територіях місцеві жителі проігнорували проведені окупантами «референдум» у 2022 році та «вибори» гауляйтерів у 2023 році.

Відтак особливу увагу імітації явки кремль приділяє саме ТОТ, — зазначають у ЦНС. — Тому всі військові, які не залучаються до бойових дій, але перебувають на ТОТ, мають подати заяву на голосування у березні аби наростити відвідуваність «виборчих дільниць».

У ЦНС закликають жителів ТОТ допомогти зірвати плани ворога й повідомляти у спеціальному чат-боті про:

  • скупчення таких «виборців» та склади їхньої техніки за посиланням;
  • зрадників, які працюють у «виборчих дільницях», щоб вони не змогли уникнути відповідальності.

Источник: Ракурс


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