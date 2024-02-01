Рашисты готовятся к проведению «выборов путина» на ВОТ, фото: Midjourney

https://racurs.ua/n191945-okkupanty-planiruut-privlech-k-vyboram-na-vto-rossiyskuu-armiu-cns.html

Ракурс

Російських загарбників, які дислокуються наразі на тимчасово окупованих територіях України й не залучені в бойових діях, планують залучити до участі у так званих «виборах президента рф».

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Про це сьогодні. 1 лютого, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Зазначається, що головною задачею кремля наразі є намагання «легалізувати» своє правління та політику нацизму. Для цього у рф грають у «виборчий процес», який має продемонструвати нібито понад 80% підтримки росіянами диктатора владіміра путіна.

Проте на тимчасово окупованих територіях місцеві жителі проігнорували проведені окупантами «референдум» у 2022 році та «вибори» гауляйтерів у 2023 році.

Відтак особливу увагу імітації явки кремль приділяє саме ТОТ, — зазначають у ЦНС. — Тому всі військові, які не залучаються до бойових дій, але перебувають на ТОТ, мають подати заяву на голосування у березні аби наростити відвідуваність «виборчих дільниць».

У ЦНС закликають жителів ТОТ допомогти зірвати плани ворога й повідомляти у спеціальному чат-боті про: