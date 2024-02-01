Кабмин будет закупать дроны через систему Prozorro

https://racurs.ua/n191955-kabmin-budet-zakupat-drony-cherez-sistemu-prozorro.html

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Кабінет міністрів підтримав постанову Міністерства економіки, яка стосується постачальників масових дронів іноземних виробників, як-от Mavic, Autel та Matrice.

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Ці продавці матимуть рівні умови для доступу до державних контрактів, і завдяки конкуренції можна буде знижувати вартість. Закупівлі будуть швидкими та за вигідними цінами.

Строки та місця поставок будуть закритими для широкого загалу — і недоступні росіянам.

Віцепрем'єр Михайло Федоров пояснив, що замовник, який хоче придбати дрон, виставляє на Prozorro оголошення-рамку з описом потрібного безпілотника. У цій рамці зможуть зареєструватися продавці, а потім вони отримують інформацію про строки, місце поставки та інші дані, необхідні для закупівлі. Далі відбудеться аукціон, а переможе продавець, який надасть найвигіднішу пропозицію.

Уряд 1 лютого затвердив три постанови, які сприятимуть посиленню українському ОПК.

Очільник Кабміну Денис Шмигаль також розповів про закупівлю дронів за конкурентною процедурою через закритий модуль системи Prozorro.

Крім того, він повідомив, що міністри прийняли документ про дерегуляцію виробництва боєприпасів.

Він поширить експериментальний проєкт з виробництва боєприпасів до безпілотників на виготовлення боєприпасів усіх типів та вдосконалюємо процедуру реєстрації виробників. Нові підприємства зможуть швидко включитися в роботу.

Цей проєкт уряд запустив влітку 2023 року. Для цього розширили коло потенційних виробників, усунули бюрократію, створили чіткі алгоритми — від розроблення до прийому в експлуатацію.

За словами Шмигаля, півроку зареєстровано більш як 10 виробників, допущено до експлуатації понад 20 зразків боєприпасів, ще 30 перебувають на різних стадіях випробування.

Інше рішення стосується ціноутворення на виробництво БпЛА.

Виробники безпілотників тепер будуть надавати уточнення розрахунків ціни в бік зменшення, якщо прибуток перевищує 25%. Шмигаль вважає, що це дозволить усунути потенційні ризики переплати, нецільове використання коштів при здійсненні державних закупівель безпілотників.