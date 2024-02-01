Каждый третий нардеп-декларант за первый год войны приобрел новый автомобиль или недвижимость

https://racurs.ua/n191960-kajdyy-tretiy-nardep-deklarant-za-pervyy-god-voyny-priobrel-novoe-avto-ili-nedvijimost.html

Ракурс

Кожен третій нардеп, який подав декларацію за 2022 рік, лише за перший рік великої війни придбав новий автомобіль або нерухомість.

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За перший рік повномасштабного вторгнення депутати задекларували 134 нові транспортні засоби, крім 304-х, які вони мали, підрахувала ЕП.

109 депутатів набули хоча б одне нове авто. Серед їх пріоритетних марок — Mercedes (19 авто) і Lexus (11 авто).

Чверть сотні народних обранців машин не мають або не подали декларацій.

Схожа ситуація і з нерухомістю. У народних депутатів з’явилося 260 нових об'єктів на додачу до майже тисячі набутих до великої війни (квартири, будинки і земельні ділянки). Новою нерухомістю обжився кожен третій депутат.

З розрахунку на одного члена фракції найбільша частка нових активів — автомобілів та обʼєктів нерухомості — у народних депутатів з бізнес-групи «Довіра» і владної партії «Слуга народу».