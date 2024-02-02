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Защитники Украины ликвидировали более 387 тыс. рашистов, фото: Генштаб ВСУ

830 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

2 фев 2024, 09:25
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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 387 тис. 60 рашистів.


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За минулу добу цей показник зріс на 830 осіб. Про це сьогодні, 2 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 6 тис. 331 танк;
  • 11 тис. 792 бойові броньовані машини;
  • 9 тис. 274 одиниці артилерійських систем;
  • 978 одиниць РСЗВ;
  • 663 одиниці засобів ППО;
  • 332 літаки;
  • 324 гелікоптери;
  • 7 тис. 146 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 1 тис. 847 крилатих ракет;
  • 24 кораблі/катери;
  • один підводний човен;
  • 12 тис. 316 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 1 тис. 470 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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