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Применение беспилотника украинскими военными, скриншот видео

Как беспилотники помогают выявить позиции врага, показали ВСУ (ВИДЕО)

2 фев 2024, 10:36
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За допомогою дронів-розвідників захисники України «досліджують» позиції російських загарбників на Північному напрямку.


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Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Безпілотні літальні комплекси — це не тільки очі, але й жала операторів командування Сил спеціальних операцій, — наголошує Наєв.

На відео показано, як українські військові у польових умовах здійснюють підготовку та запуск безпілотника.

Источник: Ракурс


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