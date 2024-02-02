Применение беспилотника украинскими военными, скриншот видео

https://racurs.ua/n191969-kak-bespilotniki-pomogaut-vyyavit-pozicii-vraga-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

За допомогою дронів-розвідників захисники України «досліджують» позиції російських загарбників на Північному напрямку.

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Відповідне відео сьогодні, 2 лютого, опублікував на своїй Фейсбук-сторінці командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Безпілотні літальні комплекси — це не тільки очі, але й жала операторів командування Сил спеціальних операцій, — наголошує Наєв.

На відео показано, як українські військові у польових умовах здійснюють підготовку та запуск безпілотника.